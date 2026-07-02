Die ETH hat ihren neuen Standort der Öffentlichkeit gezeigt. Der ungewöhnliche Schritt hat auch finanzielle Gründe.

Direkt am Fluss, umgeben von grünen Wiesen und derzeit noch in Nachbarschaft zu einer grossen Baustelle, steht das erste deutsche ETH-Gebäude.

Wer hier einst forschen wird, wird Ausblick auf schwäbische Weinbaugebiete haben und auf eine mittelgrosse Stadt, die bisher nicht als Universitätsstandort bekannt war. Ihr wohl berühmtester Einwohner, Lidl-Gründer Dieter Schwarz, will das ändern.

Bildungscampus Heilbronn Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Bildungscampus soll einst noch um mehrere Gebäude vergrössert werden. SRF 2011 wurde der Bildungscampus Heilbronn eingeweiht. Als Erstes waren die Akademie für Innovative Bildung und Management (AIM), die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und die German Graduate School of Management and Law (GGS) vor Ort. Seitdem sind eine Reihe weiterer Bildungs- und Forschungsinstitutionen hinzugekommen. Darunter: Fraunhofer-Institut

Ferdinand-Steinbeis-Institut

Max-Planck-Institut

Technische Universität München (TU) Laut Angaben der Stiftung hat der Bildungscampus aktuell 8000 Studierende.

Mit dem Anlocken der ETH Zürich hat der Heilbronner Bildungscampus einen Coup gelandet. Neben der Technischen Universität München (TU), die schon länger vor Ort ist, soll sie Spitzenforschung in die Gegend nördlich von Stuttgart bringen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Der Heilbronner Bildungscampus ist 2011 eröffnet worden. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Der Heilbronner Bildungscampus ist 2011 eröffnet worden. SRF

Bild 2 von 5. Die Institutionen reichen von Schulen bis zu Forschungsinstituten und renommierten Universitäten. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Die Institutionen reichen von Schulen bis zu Forschungsinstituten und renommierten Universitäten. SRF

Bild 3 von 5. Einblick in die Bibliothek. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Einblick in die Bibliothek. SRF

Bild 4 von 5. Bereits 8000 Studierende sollen nach Angaben der Dieter-Schwarz-Stiftung hier sein. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Bereits 8000 Studierende sollen nach Angaben der Dieter-Schwarz-Stiftung hier sein. SRF

Bild 5 von 5. In den oberen Etagen dieses Gebäudes am Fluss Neckar ist die ETH untergebracht. 2030 soll sie in der Nachbarschaft eigene Gebäude erhalten. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: In den oberen Etagen dieses Gebäudes am Fluss Neckar ist die ETH untergebracht. 2030 soll sie in der Nachbarschaft eigene Gebäude erhalten. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zwar ist der ETH-Campus in Heilbronn noch lange nicht in Betrieb: Die Studenten und Studentinnen – bis zu 800 sollen es werden – werden frühestens im Herbst 2027 ihr Studium aufnehmen. Das hält die ETH Zürich nicht davon ab, mit Politprominenz von höchster Stelle die Eröffnung zu feiern.

Angereist sind unter anderem Bundesrat Albert Rösti und die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Von einer gemeinsamen Vision und von exzellenter Grundlagenforschung ist die Rede während der Zeremonie. Auch ein virtueller Albert Einstein durchschneidet ein rotes Band zur Eröffnung.

Lidl-Gründer übernimmt die Finanzierung

Hinter dem neuen Campus stecken grosse Hoffnungen – und viel Geld. Die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz übernimmt die Finanzierung vollständig. Konkret heisst das: 20 Professuren (davon 15 in Heilbronn und 5 in Zürich) für 30 Jahre.

Legende: Finale Vertragsunterzeichnung: Am 15. Dezember 2025 besiegelten ETH-Präsident Joel Mesot und Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, die Zusammenarbeit in Heilbronn. Eric Aldea

Privat finanzierte Professuren sind an Universitäten keine Seltenheit (siehe Box). Es geht mit schätzungsweise 600 Millionen Franken – die Stiftung nennt keine Zahlen – aber um die mit Abstand grösste private Spende, die die ETH je erhalten hat.

Privat finanzierte ETH-Professuren Box aufklappen Box zuklappen Mehr als 60 Professuren an der ETH erhalten private Gelder. Das zeigt eine Aufstellung der ETH Foundation. Die Beträge reichen von 1 bis 15 Millionen Franken. Geldgeber sind in der Regel Unternehmen (zum Beispiel Swisscom, ABB und Syngenta) oder Stiftungen. Nach Auskunft der ETH verursacht eine Professur Kosten von rund einer Million Franken pro Jahr.

Frage an ETH-Präsident Joël Mesot: Warum haben Sie die Spende angenommen? Er antwortet: Die aktuellen Zeiten hätten zu einer Dringlichkeit in der Forschung geführt. «Wir müssen wirklich noch schneller für die Gesellschaft Ergebnisse liefern, wir müssen andere Wege probieren, und deshalb sind wir so interessiert an dieser Kollaboration.»

Förderung durch die ETH Zürich Foundation

Zweifel habe es keine gegeben, sich auf das private Geld einzulassen. «Wir schauen sehr genau, dass die Autonomie der Forschung und die Publikationsfreiheit gegeben sind. Einzig das Thema KI und Cybersicherheit ist vorgegeben.»

Hochschulautonomie ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut.

Die Dieter-Schwarz-Stiftung weist ebenfalls jegliche Einmischung von sich. Geschäftsführer Reinhold R. Geilsdörfer sagt beim Interview in Heilbronn: «Das Thema Hochschulautonomie ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut, das wir achten und das auch für uns wichtig ist.»

Man gebe mit der Finanzierung die Gestaltung und die Macht aus der Hand. Als Beleg stellt die ETH SRF einen Absatz aus dem ansonsten streng vertraulichen Vertrag zur Verfügung.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Vertragsparteien gewähren keine Einsicht in die Details der Vereinbarung. Allerdings …. Bildquelle: ETH. 1 / 2 Legende: Die Vertragsparteien gewähren keine Einsicht in die Details der Vereinbarung. Allerdings … ETH

Bild 2 von 2. … stellen sie auf Anfrage von SRF diesen Passus zur Verfügung: Die Freiheit der Forschung ist darin festgehalten. Bildquelle: ETH. 2 / 2 Legende: … stellen sie auf Anfrage von SRF diesen Passus zur Verfügung: Die Freiheit der Forschung ist darin festgehalten. ETH Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die für Heilbronn bestimmten Inhalte sind Themenfelder, an denen die ETH in der Schweiz ebenfalls forscht. In Heilbronn aber solle laut Joel Mesot interdisziplinär geforscht werden – die traditionellen Departemente wie Informatik, Materialwissenschaft oder Mathematik, die man vom Stammhaus in Zürich kennt, werde man dort nicht vorfinden.

Ob der neue Ansatz und das Umfeld genügen, dass sich Spitzenforscher und ‑forscherinnen für die schwäbische Provinz statt für den Traditionsstandort Zürich entscheiden werden, muss sich zeigen. Erst Ende Juni hat die ETH die ersten Professuren ausgeschrieben.