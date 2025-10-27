Der Pharmakonzern Novartis will die US-amerikanische Biotech-Firma Avidity Biosciences kaufen.

Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 12 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Wettbewerbsbehörden sowie die Aktionärinnen und Aktionäre der Firma müssen der Übernahme noch zustimmen.

Avidity mit Sitz in San Diego entwickelt neuartige RNA-Therapien zur Behandlung schwerer genetischer neuromuskulärer Erkrankungen. Mit der Übernahme erhält Novartis Zugang zu einer differenzierten RNA-Delivery-Plattform und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen. Diese sollen die Neuro­wissen­schafts­strategie des Unternehmens vorantreiben und die aktuelle Pipeline mit potenziellen erstklassigen therapeutischen Kandidaten ergänzen.

Legende: Der Hauptsitzt von Novartis liegt in Basel. Keystone/Georgios Kefalas

Die Übernahme, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig gebilligt wurde, steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Avidity-Aktionäre. Novartis rechnet damit, die Übernahme im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abschliessen zu können. Bis zum Vollzug bleiben beide Unternehmen unabhängig.