Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 wieder stark gewachsen.

Das Unternehmen setzte rund 14 Milliarden US-Dollar um – ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn verbuchte Novartis einen Anstieg um 21 Prozent auf 4.9 Milliarden.

Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 wieder stark gewachsen. Damit knüpft der Pharmakonzern an das Wachstumstempo der vorangegangenen Quartale an.

Legende: Der Novartis Campus, der globale Hauptsitz des Biotechnologie- und Pharmaunternehmens Novartis, in Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Im zweiten Quartal setzte Novartis knapp 14.1 Milliarden US-Dollar um. Das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilte.

Neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Box aufklappen Box zuklappen Novartis führt erneut umfangreiche Mittel an die eigenen Aktionäre zurück und will dazu erneut in grossem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Das neue Aktienrückkaufprogramm hat einen Umfang von bis zu 10 Milliarden US-Dollar und soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Novartis ist bekannt für eine sehr aktionärsfreundliche Kapitalpolitik. So wurde das letzte Rückkaufprogramm im Umfang von 15 Milliarden USD erst am 1. Juli 2025 abgeschlossen.

Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Anstieg um 21 Prozent auf 4.9 Milliarden. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 4 Milliarden nach 3.2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs sei vor allem dem höheren operativen Ergebnis geschuldet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für das Gesamtjahr erhöht das Novartis-Management abermals seine eigene Zielsetzung – die zehnte Anhebung in Folge. Zu konstanten Wechselkursen peilt der Konzern weiter ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Für den operativen Kerngewinn stellt er neu ein Plus im tiefen Zehnerbereich in Aussicht.