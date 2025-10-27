- Der Pharmakonzern Novartis will die US-amerikanische Biotech-Firma Avidity Biosciences kaufen.
- Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 12 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte.
- Die Wettbewerbsbehörden sowie die Aktionärinnen und Aktionäre der Firma müssen der Übernahme noch zustimmen.
Avidity mit Sitz in San Diego entwickelt neuartige RNA-Therapien zur Behandlung schwerer genetischer neuromuskulärer Erkrankungen. Mit der Übernahme erhält Novartis Zugang zu einer differenzierten RNA-Delivery-Plattform und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen. Diese sollen die Neurowissenschaftsstrategie des Unternehmens vorantreiben und die aktuelle Pipeline mit potenziellen erstklassigen therapeutischen Kandidaten ergänzen.
Die Übernahme, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig gebilligt wurde, steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Avidity-Aktionäre. Novartis rechnet damit, die Übernahme im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abschliessen zu können. Bis zum Vollzug bleiben beide Unternehmen unabhängig.