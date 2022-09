SRF News: Was bedeutet das Nein des Parlaments zu einer Teilprivatisierung für die Postfinance?

Jan Baumann: Der Entscheid erschwert der Postfinance das Geldverdienen. Allerdings kommt er nicht unerwartet. Die Postfinance wusste, was auf sie zukommt. Der Entscheid bedeutet aber auch: Nach wie vor hat die Banktochter der Post ein hinkendes Geschäftsmodell. Sie nimmt einerseits für viele Milliarden Franken Gelder entgegen von den Kundinnen und Kunden. Sie selber aber kann andererseits diese Milliarden nicht gewinnbringend ausleihen, in Form von Hypotheken und Krediten, wie das sonst Banken tun. Normale Banken haben mit Krediten jahrelang gut verdient. Der Postfinance dagegen bleibt diese Einnahmequelle bis auf Weiteres verwehrt.



Bleibt also alles beim Status quo?

Nein, das geht in der Praxis gar nicht. Die Postfinance muss sich als Unternehmen anpassen an die laufend veränderten Bedingungen. Auch ganz losgelöst von politischen Entscheiden in Bundesbern. Sie hat zum Beispiel in letzter Zeit gezielt ihr Geschäft als Anlagebank ausgebaut. Das heisst, sie bietet verstärkt Vermögensverwaltungsdienste an. Dafür kann sie dann auch zusätzliche Gebühren einnehmen. Und diese Vermögensverwaltung findet immer mehr online statt. Ganz allgemein verändert sich das Bankgeschäft durch die Digitalisierung stark. Die Postfinance bewegt sich auch da mit der gesamten Branche mit. Nur schon deshalb ist der Status quo keine Option für die Postfinance.

Die Zinsen steigen. Inwiefern lindert das den Druck?

Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Zinswende, die die Notenbanken eingeläutet haben, wirkt sich langfristig positiv aus auf die Postfinance. Vereinfacht gesagt funktioniert bei höheren Zinsen das angestammte Geschäftsmodell der Postfinance wieder besser als in den letzten Jahren mit diesen Dauertiefzinsen. Konkret: Es gibt nun allmählich wieder mehr Zinserträge, beispielsweise auf Staatsanleihen und auf Obligationen, die die Postfinance kauft. Und so gesehen kann man sagen: Die Zinswende tröstet die Postfinance zumindest ein Stück weit darüber hinweg, dass ihr bei der selbstständigen Kreditvergabe die Hände gebunden sind.