Baumaschinen, Fähren oder Busse fahren zunehmend elektrisch. Ausgerüstet werden die Fahrzeuge mit einer Batterie von ABB. Die Nachfrage ist so gross, dass ABB seine Batterieproduktion in der Stadt Baden ausbaut.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bis heute ist das deutsche Bahnnetz über weite Strecken nicht elektrifiziert. Deshalb werden viele Züge nicht nur mit Strom, sondern auch mit Diesel angetrieben. Allerdings sind Dieselmotoren aufgrund der Energiewende nicht mehr zeitgemäss.

Da seien Batterien die ideale Lösung, meint Gil Fischer, bei ABB Schweiz zuständig für die Antriebstechnik: «Anstatt neue Fahrleitungen mit kilometerlangen Kupferkabeln zu bauen, können wir die Züge mit Batterien ausrüsten.» Und das hat ABB auch schon getan: In Schleswig-Holstein etwa hat die Firma 55 Züge mit Batterien ausgestattet.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Ein Trolleybus in der Stadt Zürich ist mit einer Batterie von ABB ausgerüstet. Damit kann der Bus gewisse Streckenabschnitte rein batterieelektrisch zurücklegen, auf denen es keine Fahrleitungen gibt. Die Batterie ist auf dem Dach des Busses montiert. Bildquelle: ZVG. 1 / 4 Legende: Ein Trolleybus in der Stadt Zürich ist mit einer Batterie von ABB ausgerüstet. Damit kann der Bus gewisse Streckenabschnitte rein batterieelektrisch zurücklegen, auf denen es keine Fahrleitungen gibt. Die Batterie ist auf dem Dach des Busses montiert. ZVG

Bild 2 von 4. Bei der neuen Schilthornbahn in Lauterbrunnen wird die Bremsenergie der Luftseilbahn in Form von Strom in Batterien gespeichert. Zuvor war die Energie ohne weitere Nutzung verpufft. Bildquelle: ZVG / Schilthorn Bahn. 2 / 4 Legende: Bei der neuen Schilthornbahn in Lauterbrunnen wird die Bremsenergie der Luftseilbahn in Form von Strom in Batterien gespeichert. Zuvor war die Energie ohne weitere Nutzung verpufft. ZVG / Schilthorn Bahn

Bild 3 von 4. In Tschechien hat ABB eine erste Tranche von 15 Zügen mit Batterien ausgestattet. Diese Züge verkehren auf Strecken, die nur teilweise elektrifiziert sind. Bildquelle: ZVG / Skoda. 3 / 4 Legende: In Tschechien hat ABB eine erste Tranche von 15 Zügen mit Batterien ausgestattet. Diese Züge verkehren auf Strecken, die nur teilweise elektrifiziert sind. ZVG / Skoda

Bild 4 von 4. Grosse Bergbaumaschinen verbrauchen bis zu 200 Liter Diesel pro Stunde. In der Türkei hat ABB ein Minenfahrzeug mit einer Batterie ausgerüstet. Gemäss Unternehmensangaben werden damit jährlich 100'000 Liter Diesel eingespart. Bildquelle: ZVG / ABB. 4 / 4 Legende: Grosse Bergbaumaschinen verbrauchen bis zu 200 Liter Diesel pro Stunde. In der Türkei hat ABB ein Minenfahrzeug mit einer Batterie ausgerüstet. Gemäss Unternehmensangaben werden damit jährlich 100'000 Liter Diesel eingespart. ZVG / ABB __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Batterie statt Dieselmotor ist die Devise bei ABB. Der schweizerisch-schwedische Technologiekonzern fokussiert allerdings nicht auf Batterien für die Autoindustrie, sondern auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen mit besonderen Anforderungen: Bergbaumaschinen in Minen, Busse im Stadtverkehr, Fähren oder Bergbahnen.

ABB: keine eigene Zellproduktion Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Batteriezellen bezieht ABB von einem asiatischen Lieferanten. SRF / Matthias Heim Für seine Batterien verwendet ABB Lithium-Titanoxid-Zellen (LTO). Diese Zellen stellt ABB allerdings nicht selbst her. «Die Zellfertigung ist vor allem ein chemischer Prozess», erklärt Gil Fischer. ABB sehe sich hingegen als elektrotechnisches Unternehmen und fokussiere deshalb auf die automatisierte Montage der Zellen zu kompletten Batteriesystemen, ergänzt er. Eine einzelne LTO-Zelle hat etwa die Grösse einer Musikkassette, gilt als langlebig und widerstandsfähig.

Die weltweite Nachfrage nach Batterien für solche Fahrzeuge ist inzwischen so gross, dass ABB begonnen hat, die Produktion in der Stadt Baden auszubauen. Die Serienproduktion läuft bereits und wird laufend gesteigert, wie ein Besuch in der Produktionshalle zeigt.

Vollautomatische Produktion in Baden

Die Roboter sind hinter Gittern, wie die Raubtiere im Zoo. So kommen ihnen die Menschen bei der Arbeit nicht in die Quere. Die Roboter führen in den Produktionshallen gleich mehrere Arbeitsschritte auf einmal durch: Ein Roboterarm hebt die einzelne Batteriezelle, die etwa die Grösse einer Musikkassette hat, behutsam aus der Verpackung. Anschliessend reinigt und nummeriert er die Zelle, bündelt sie mit anderen zu grösseren Einheiten. Ein zweiter Roboter verschweisst die Zellen miteinander.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. In den Produktionshallen von ABB in Baden geschehen viele Arbeitsschritte vollautomatisiert. Deshalb sind die Arbeitsbereiche der Roboter und der Angestellten durch Gitter getrennt. Bildquelle: SRF / Matthias Heim. 1 / 3 Legende: In den Produktionshallen von ABB in Baden geschehen viele Arbeitsschritte vollautomatisiert. Deshalb sind die Arbeitsbereiche der Roboter und der Angestellten durch Gitter getrennt. SRF / Matthias Heim

Bild 2 von 3. Die einzelnen Batteriezellen werden zu grösseren Blöcken gebündelt, die anschliessend in ein Metallgehäuse eingebaut werden. Bildquelle: SRF / Matthias Heim. 2 / 3 Legende: Die einzelnen Batteriezellen werden zu grösseren Blöcken gebündelt, die anschliessend in ein Metallgehäuse eingebaut werden. SRF / Matthias Heim

Bild 3 von 3. Die fertige Batterie wartet auf die Auslieferung und die Installation in einem Fahrzeug. Je nach Energiebedarf können mehrere solcher Batterien gebündelt werden. Bildquelle: SRF / Matthias Heim. 3 / 3 Legende: Die fertige Batterie wartet auf die Auslieferung und die Installation in einem Fahrzeug. Je nach Energiebedarf können mehrere solcher Batterien gebündelt werden. SRF / Matthias Heim __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bemerkenswert ist, dass ABB seine Batterien nicht in China herstellt, wo die grossen Batteriehersteller angesiedelt sind und das Unternehmen selbst auch Produktionsstätten hat, sondern mitten in der Stadt Baden.

Batterien «Made in Switzerland»

Die Produktion in der Schweiz funktioniere deshalb, weil ABB rasch auf technologische Anpassungen reagieren könne, so Fischer. Die Hochschulen, aber auch das eigene Forschungszentrum in Dättwil seien sehr nahe.

Fischer sieht diese Ausgangslage als grossen Vorteil: «Wir haben die ganze Ingenieurskompetenz hier in der Schweiz.» Wenn bei der Produktion eine Änderung nötig sei, könne die Firma die Kräfte rasch bündeln und reagieren. «Das ist in der Schweiz sehr gut machbar, manchmal sogar besser als anderswo.»

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Gil Fischer, bei ABB Schweiz für die Antriebssysteme zuständig: «Wir haben einen hohen Exportanteil. Die Energiespeicher werden weltweit verschifft.». Bildquelle: SRF / Matthias Heim. 1 / 2 Legende: Gil Fischer, bei ABB Schweiz für die Antriebssysteme zuständig: «Wir haben einen hohen Exportanteil. Die Energiespeicher werden weltweit verschifft.» SRF / Matthias Heim

Bild 2 von 2. Pascal Hügli ist in Baden für die neue Produktionslinie zuständig, auf der die Batterien hergestellt werden. Momentan sei ABB daran, die Fertigung hochzufahren. Ab 2026 soll die Produktion im Drei-Schicht-Betrieb möglich sein. Bildquelle: SRF / Matthias Heim. 2 / 2 Legende: Pascal Hügli ist in Baden für die neue Produktionslinie zuständig, auf der die Batterien hergestellt werden. Momentan sei ABB daran, die Fertigung hochzufahren. Ab 2026 soll die Produktion im Drei-Schicht-Betrieb möglich sein. SRF / Matthias Heim __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Allerdings ist es nicht so, dass ABB mit seinen Batteriesystemen alleine auf weiter Flur wäre. Im Bereich der Busse kommt die Konkurrenz beispielsweise aus China: Der Fahrzeughersteller BYD baut nicht nur Autos und Busse, sondern produziert gleich auch die Batterien dazu. Weltweit hat BYD bereits über 74'000 elektrifizierte Busse ausgeliefert. Bei den Zügen wiederum bieten beispielsweise auch Siemens aus Deutschland oder Alstom aus Frankreich ähnliche Systeme an wie ABB.

Das zeigt einerseits, dass die Elektrifizierung von grossen Maschinen nicht mehr ein Nischenmarkt ist, sondern von grossen Konzernen weltweit als Wachstumsmarkt betrachtet wird. Andererseits muss sich ABB gegen diese Konkurrenz – insbesondere aus China – behaupten, da die Entwicklung im Bereich der Batterien rasend schnell geht.