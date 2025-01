Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Über 1.06 Millionen Gäste erreichten 2024 das Jungfraujoch – ein Plus von 5.1 Prozent.

Die Wintersaison 2024/25 startet mit Rekordwerten: 218'500 Skier Visits bis Jahresende.

Erste Umsatz- und Gewinnzahlen der Bergbahnen werden im April 2025 erwartet.

Mit dem Anstieg um 5.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr vollzogen die Bahnen gar eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Auch die Erlebnisbahnen First-, Harderbahn und Lauterbrunnen-Mürren stellten neue Rekorde auf.

Rekorde im Winter – Betriebszahlen im Frühling

Besonders beeindruckend verlief der Start in die Wintersaison 2024/25. Nach der Eröffnung am 30. November blieb der Wintersportbetrieb ab Mitte Dezember durchgehend in Betrieb. Bis Ende 2024 wurden 218'500 sogenannte «Skier Visits» gezählt (Ersteintritte) – ein Wachstum von 5.1 Prozent im Vergleich zum bisherigen Höchstwert.

Legende: Die Jungfraubahn-Gruppe hat schon im Jahr davor, 2023, die Millionen-Marke geknackt. Reuters / Arnd Wiegmann

Die genauen finanziellen Ergebnisse werden erst im April 2025 präsentiert, doch die starke Performance deutet auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr hin.