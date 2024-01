Erstmals seit der Pandemie wurde das Jungfraujoch wieder von mehr als einer Million Touristinnen und Touristen besucht.

Zu einer starken Zunahme kam es bei den Gästen aus Südostasien, Indien und den USA.

Der Start in die Wintersaison 2023/2024 war für die Jungfraubahnen-Gruppe der beste Beginn einer Wintersaison überhaupt.

Insgesamt wurden letztes Jahr 1'007'000 Gäste auf das Jungfraujoch befördert, wie die Gruppe meldete. Das sind 61 Prozent mehr als im noch immer stark von Pandemie geprägten Vorjahr. Zum Rekordjahr 2019, als es letztmals über 1 Million Besucher waren, fehlen nur noch 4.6 Prozent. Noch zum Halbjahr ging Konzern-Chef Urs Kessler nicht davon aus, dass die Millionen-Marke schon wieder erreicht wird.

Eine Fahrt für 200 Franken Box aufklappen Box zuklappen «Die Schweiz war noch nie ein günstiges Land zum Ferienmachen», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Eine Retourfahrt aufs Jungfraujoch ohne Ermässigung für eine erwachsene Person kostet 200.- Franken. «Das muss man sich leisten können», so Heim.

Wie SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim sagt, hat auch eine neue Gruppe von Gästen das Gebiet besucht: «Zunehmend kommen auch Gäste aus Südostasien in die Schweiz, zum Beispiel aus Indonesien oder den Philippinen.» Die chinesischen und japanischen Touristen hingegen seien noch nicht ganz so reisefreudig wie in den Jahren vor der Pandemie, das hänge wohl mit der wirtschaftlichen Situation in China zusammen.

Auffällig an den Zahlen der Besucherinnen und Besucher sei weiter, dass «die Touristinnen und Touristen aus den USA wieder nach Europa und die Schweiz kommen», so Wirtschaftsredaktor Heim.

Rekord-Start in die Wintersaison

Die Wintersaison 2023/24 startete in der Jungfrauregion am 2. Dezember 2023, wobei der Wintersportbetrieb in der Jungfrau Ski-Region seither durchgehend offen war. Die sogenannten «Skier Visits» lagen von Saisonstart bis zum 31. Dezember mit knapp 208'000 Besuchern um 28 Prozent über dem Vorjahreswert und waren damit so hoch wie noch nie in der Geschichte.

Legende: Skifahren bei besten Bedingungen: Die Wintersaison 23/24 hat für die Jungfraubahnen-Gruppe gut begonnen. Keystone/Anthony Anex/Archiv

Die Jungfrau Ski-Region ist ein Kooperationsprodukt. Die Jungfraubahn-Gruppe hält daran einen Umsatzanteil von über 60 Prozent.

Rekorde bei den Erlebnisbergen

Erfreut zeigt sich die Gruppe zudem über die Gästezahlen 2023 bei den sogenannten Erlebnisbergen. Die Harderbahn legte gegenüber dem Vorjahr mit gut 825'000 Berg- und Talfahrten 29 Prozent zu und erzielte damit die höchste Besucherzahl der Geschichte. Bei der Firstbahn resultierte mit gut 842'000 Besuchern ein Plus von 27 Prozent und ebenfalls ein Rekord.

Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren zählte derweil knapp 452'000 Gäste. Das sind 24 Prozent mehr als im Vorjahr, obwohl der Bahnbetrieb wegen Erneuerungsarbeiten mehrmals für einige Wochen eingestellt werden musste, wie es heisst.

Das genaue Geschäftsergebnis der Jungfraubahnen werde erst im Frühling an der Bilanzmedienkonferenz präsentiert, sagt Wirtschaftsredaktor Heim.