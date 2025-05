Star-Investor Warren Buffett will Führung seiner Holding abgeben

Der legendäre US-Investor Warren Buffett will die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben.

Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung.

Er wolle danach als Berater zur Seite stehen, aber die Entscheidungen werde Abel treffen, betonte der Multimilliardär.

«Die Zeit ist gekommen, dass Greg zum Jahresende Vorstandsvorsitzender des Unternehmens wird», sagte Buffet bei der Aktionärsversammlung. Er gehe davon aus, dass der Verwaltungsrat seiner Empfehlung einstimmig folgen werde. Der 62-jährige Abel gilt seit einigen Jahren als sein designierter Nachfolger. «Ich würde immer noch da sein und könnte in einigen Fällen nützlich sein, aber das letzte Wort hätte Greg», fügte Buffett mit Blick auf den geplanten Führungswechsel hinzu.

Berkshire war ursprünglich eine kleine Textilfirma. Buffett kaufte sie in den 1960er-Jahren und verwandelte sie in eine überaus erfolgreiche Investmentgesellschaft. Sein Gespür für gute Geschäfte sorgte dafür, dass Berkshires Investitionen in verschiedene Unternehmen sich über die Jahre deutlich besser entwickelten als der Aktienmarkt im Durchschnitt.

Legende: Buffett an der Aktionärsversammlung von Berkshire im Jahr 2024. REUTERS/Scott Morgan/File Photo/File Photo

Berkshire Hathaway gehören unter anderem der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF, die Fast-Food-Kette Dairy Queen und der Batteriehersteller Duracell. Zudem hält die Holding Beteiligungen an vielen anderen Unternehmen, wie unter anderem Apple und Coca-Cola.