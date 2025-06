Schweizer Kreditkarten: So schneiden sie im Ausland ab

Bezahlen in den Sommerferien

Die günstigste Kreditkarte zum Gebrauch im Ausland ist laut der neuesten Studie des Internetvergleichsdiensts Moneyland zur Schweiz die Migros-Cumulus-Visa-Karte. Sie kostet rund 364 Franken für die ersten zwei Jahre und bringt eine Ersparnis von 185 Franken im Vergleich zur teuersten Karte im Test, der Certo One MasterCard.

Insgesamt nahm Moneyland 131 Schweizer Kreditkarten unter die Lupe. Dabei schnitten auch die Simply Card Smart Visa von BonusCard oder Coop Supercard Visa nicht schlecht ab.

So wurde verglichen

In diesem ausschliesslichen Schweizer Vergleich von Moneyland wurden alle anfallenden Kosten – also Jahresgebühren, zusätzliche Gebühren für Bargeldbezüge und Wechselkurszuschläge – berücksichtigt, etwa bei der Umrechnung von Euro in Franken. Bei den Umrechnungsgebühren allein schnitten die Kreditkarten der Banken UBS und Raiffeisen besser ab.

Legende: Die neueste Moneyland-Studie zur Schweiz vergleicht ausschliesslich Kreditkarten und keine Debitkarten. Keystone/Christian Beutler

Aber unter Berücksichtigung aller Kosten sind die Gewinner bei Migros und Coop zu finden. Moneyland betont zugleich, dass das nur für Leute gilt, die pro Jahr für 5000 Euro im Ausland einkaufen und mindestens 1000 Euro Bargeld abheben. Wer die Karte also mehr oder weniger braucht, kommt auf andere Resultate.

Kredit- oder Debitkarte je nach Situation

Jedermann muss somit selbst nachrechnen, welche Karte gerade am besten passt und wofür und wie oft er eine Kreditkarte braucht. Geld sparen mit der Bankkarte kann man in den Ferien auch auf andere Weise. Indem man etwa prüft, ob es überhaupt eine Kreditkarte braucht.

Bei der Bezahlung von Hotelzimmern oder für einen Mietwagen macht die Kreditkarte in der Regel Sinn. Wer nur ein Glace kauft, ist mit einer Debitkarte besser dran. Dazu gehören die günstigen Angebote von Neobanken wie Neon und Yuh. Beim Abheben von Bargeld sind die Kreditkarten praktisch immer teurer, die Debitkarten somit im Vorteil.

Empfohlen: Immer in Landeswährung zahlen

Oft wird ja bekanntlich die Frage gestellt, ob man in einer Fremdwährung wie etwa Euro bezahlen möchte. Hier empfiehlt es sich immer, die Währung des jeweiligen Landes zu wählen, etwa Euro oder Dollar, um sich Gebühren zu ersparen.

