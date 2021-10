Es sei wie bei der Kunst, erklärt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim: «Es gilt der Preis, der jemand bereit ist zu zahlen. In der Regel läuft es bei Auktionen so, dass es einen Katalogpreis gibt, eine Art Mindestpreis. Gegen oben ist das aber offen. Wohin das führen kann, zeigt sich auch im Kunstmarkt. Es kann aber auch der gegenteilige Effekt eintreten und Sammlerobjekte verlieren an Wert.» Und in der Regel gelte: Je weniger es von einem gewissen Exemplar gibt, desto exklusiver ist das Stück.



Der Sneakers-Markt ist gross: Aktuell spreche man von etwa 70 bis 100 Milliarden Franken fürs vergangene Jahr. Einig sei man sich, dass der Markt vorerst weiterwachsen wird. Der Sneaker ist heute nämlich viel mehr als nur Sportschuh: Er wird in der Freizeit getragen, ist aber auch im Luxusbereich verbreitet. «Es ist eine enorm grosse Vielfalt entstanden, ein Markt, der entsprechend beliebt ist.»