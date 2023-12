Im dritten Quartal stieg das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) um 0.3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte.

Im Vorquartal verzeichnete das Seco einen leichten Rückgang von 0.1 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Jahres war bei der Wirtschaftsleistung ein Plus von 0.9 zu verzeichnen.

Nach dem leichten Rückgang im Frühling habe die Schweizer Wirtschaft im Sommer wieder an Fahrt aufgenommen, schreibt das Seco in einer Mitteilung. Das BIP sei im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Das internationale Umfeld bleibt aber gemäss einer Mitteilung des SECO schwierig. Die Wertschöpfung in der Industrie habe entsprechend stagniert. Der Dienstleistungssektor habe hingegen abermals zu stützen vermocht.

Legende: Keystone/Christian Beutler

Getrieben von Exporten und Umsätzen habe die Wertschöpfung der chemisch-pharmazeutischen Industrie um 1.2 Prozent zugelegt. Die konjunktursensitiveren Industriebranchen wie der Maschinen- und Metallbau hätten sich im dritten Quartal dagegen nur verhalten entwickelt.

Der Einfluss von Sport-Eventvereinen

Die BIP-Angaben sind um den Einfluss von Sport-Grossereignissen wie etwa Fussball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele bereinigt. Lizenzgebühren und Fernseheinnahmen von Organisationen wie dem Weltfussballverband Fifa und dem Internationalen Olympischen Komitee, die ihren Sitz in der Schweiz haben, beeinflussen die Wertschöpfung spürbar.