Die Post schliesst eigenbetriebene Filialen.

170 Poststellen sollen bis ins Jahr 2028 abgebaut werden, wie das Unternehmen gegenüber SRF bestätigt.

Damit verschwindet jede fünfte Postfiliale.

Künftig würden somit noch 600 Filialen bestehen, schreibt die Post in einer Mitteilung. Ende 2023 gab es laut Angaben im Geschäftsbericht noch 769 Postfilialen.

Zu Kündigungen werde es nicht kommen, erklärt die Post gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Denn trotz der Reduktion der Arbeitsstellen durch die Schliessungen rechne die Post kurz- und mittelfristig mit einem höheren Rekrutierungsbedarf. Dazu komme die natürliche Fluktuation und Pensionierungen. Arbeitsplatzwechsel seien hingegen möglich.

Post will bestehende Filialen modernisieren

Das klassische Schaltergeschäft, wie zum Beispiel Einzahlungen, habe in den letzten vier Jahren nochmals stark abgenommen, begründet die Post den Abbau. Um diesen «unumkehrbaren Entwicklungen» Rechnung zu tragen, werde das Filialnetz daher jetzt angepasst. Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert den Entscheid als «radikale Abkehr» von der aktuellen Strategie, die eine Stabilisierung des Filialnetzes vorgesehen habe.

SP kritisiert Post-Entscheid Box aufklappen Box zuklappen Für die SP prescht die Post mit ihrem Entscheid der parlamentarischen Debatte über die Zukunft der Grundversorgung vor. Darunter leiden werde die Bevölkerung, schreibt die Partei in einer Mitteilung: «Ein Abbau der Poststellen bedeutet längere Wege für die Bevölkerung – besondes in ländlichen Gebieten – und führt zu mehr Verkehr in den Städten», wird SP-Nationalrat David Roth (LU) zitiert. Der Post gehe es dank «eines boomenden Paketgeschäfts und starken Erträgen der PostFinance» gut. Man fordere den zuständigen Bundesrat Albert Rösti dazu auf, die Grundversorgung sicherzustellen und den Plänen der Post Einhalt zu bieten.

An den Standorten, an denen eigenbetriebene Filialen aufgrund der Nachfrage nicht weitergeführt werden könnten, will die Post laut eigenen Angaben gemeinsam mit den Gemeinden Nachfolgelösungen suchen.

Legende: Die Post will gemäss eigenen Aussagen künftig noch stärker auf «zeitlich und örtlich flexible Zugangslösungen wie My Post 24 oder den Hausservice» setzen. (Bild: Bern, 20.11.2023) KEYSTONE/ Peter Schneider

Die noch 600 eigenen Filialen will die Post zu Dienstleistungszentren weiterentwickeln, wie das Unternehmen schreibt. Im Vordergrund stünden Partnerschaften mit Banken, Krankenkassen und Versicherungen sowie Behörden. Durch die von Partnern betriebenen Filialen komme man derzeit auf rund 2000 bediente Standorte.

Insgesamt sollen in den nächsten vier Jahren über 100 Millionen Franken unter anderem in die Modernisierung der Filialen und in neue Formate mit «attraktiver Erreichbarkeit» investiert werden.