Die USA haben eine Untersuchung gegen die Schweiz wegen unlauterem Handel eröffnet.

Der Bundesrat ist gemäss seiner Sprecherin schriftlich von der zuständigen Behörde aus Washington informiert worden.

Die USA haben zwei Untersuchungen betreffend Sektion 301 des amerikanischen Handelsgesetzes «Trade Act» eröffnet, wie Bundesratssprecherin Nicole Lamon in Bern an einem Medienanlass sagt. Die Schweiz habe zwei Briefe vom Handelsbeauftragten erhalten, sagt sie auf eine Frage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe eine erste Analyse durchgeführt. Laut Lamon hat sich der Bundesrat am Freitag über das Thema und mögliche Optionen für die Zukunft ausgetauscht. Es seien keine Entscheide gefällt worden.