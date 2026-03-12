Die US-Regierung leitet neue Untersuchungen zu ihren Handelspartnern ein – auch die Schweiz ist davon betroffen.

Sie will unter anderem prüfen, ob eine strukturelle Überkapazität in der Industrie vorliegt.

Die Ergebnisse der Untersuchung könnten als Grundlage für neue Zölle dienen.

Deshalb ist die Schweizer Regierung bereits mit dem US-Handelsbeauftragten im Gespräch.

Die Untersuchung der Regierung von US-Präsident Donald Trump soll aufzeigen, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Schweiz und anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen.

SRF-Wirtschaftsredaktorin: «Trump ist auf Einnahmen angewiesen» Box aufklappen Box zuklappen Die USA starten neue Untersuchungen auf neuen Grundlagen. Ihr Ausgang ist offen, weil der Kongress diesmal mitreden wird. Bereits klar ist aber, dass Trump diese Zolleinnahmen braucht. Zwei Zahlen können das illustrieren: Die USA hat in den letzten fünf Monaten jede Woche 50 Milliarden US-Dollar am Markt aufgenommen. Die Schulden steigen. Jetzt kommt der Irankrieg dazu. Die ersten sechs Tage haben laut Pentagon 11 Milliarden gekostet. Überdies verlangen Firmen nun auch noch Geld von den USA zurück, deren Zahlungen eben der Supreme Court als ungültig erklärt hatte, in der Höhe von rund 150 Milliarden US-Dollar. Trump hat gar keine andere Wahl, als zu versuchen, sich diese Zolleinnahmen weiterhin zu sichern. Charlotte Jacquemart

Neben der Schweiz werden auch die Europäische Union, Norwegen, China, Japan, Mexiko, Taiwan, Indien und weitere asiatische Länder überprüft. Das hat das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer heute mitgeteilt.

Die Untersuchung stützt sich demnach auf einen Passus eines Handelsgesetzes von 1974. In der Vergangenheit hatten die USA diesen Mechanismus etwa genutzt, um Strafzölle gegen China zu verhängen.

Noch im Februar hat der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf das Notfallgesetz per Erlass Zölle zu verhängen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hatte er damit am US-Parlament vorbei Importgebühren auf Einfuhren Dutzender Handelspartner verhängt.

Trump sucht jetzt andere Optionen

Trump hat nach dem Urteil angekündigt, andere Instrumente nutzen zu wollen, um seine Zollpolitik durchzusetzen. Zudem hat er sofort neue temporäre Zölle auf den Weg gebracht.

Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben. Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden. Genauere Angaben zu den konkreten Fertigungssektoren, die überprüft werden sollen, werden in der Mitteilung zu den Untersuchungen nicht genannt.

Schweiz berät sich mit US-Handelsbeauftragten

Zugleich wird in der Mitteilung zum Marktumfeld generell festgehalten, dass es zum Beispiel in der Schweiz einen grossen Handelsüberschuss gebe. In einem der Bekanntmachung beiliegendem Dokument wird erwähnt, dass für die Schweiz insbesondere raffiniertes Gold, pharmazeutische Produkte, Chemikalien sowie Maschinen dazu beitragen würden.

Legende: US-Präsident Donald Trump hat im April des letzten Jahres seinen ersten konkreten Zollhammer präsentiert. Reuters/Carlos Barria

Die Handelsbilanz zu Ungunsten der USA war für Trump der Hauptgrund für seinen Zollhammer Anfang August letzten Jahres gegen die Schweiz. Weil die Schweiz mehr Güter in die USA exportierte, als sie von dort bezog, bezichtigte Trump die Schweiz unfairer Handelspraxen. Nach Gesprächen unter anderem mit Schweizer Wirtschaftsvertretern reduzierte Trump schliesslich per Mitte November die Strafzölle von 39 auf 15 Prozent. Die Schweizer Regierung gibt bekannt, dass sie sich zur Zeit mit dem US-Handelsbeauftragten berät. Sie prüft, ob und wie sich diese Untersuchung auf die laufenden Verhandlungen auswirken werden.

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen zum Handelsdefizit: Die Schweizer Exporte in die USA betrugen im Januar 2026 inklusive Gold 3.3 Milliarden Franken, wie aus Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit von Mitte Februar hervorging. Gleichzeitig stiegen die Importe von US-Gütern in die Schweiz um knapp die Hälfte auf 4.7 Milliarden Franken. Damit betrug das Handelsdefizit der Schweiz im Januar 1.4 Milliarden Franken.