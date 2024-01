Fielmann hat das Geschäft mit den Brillen in Deutschland und der Schweiz verändert. Insgesamt 977 Niederlassungen im In- und Ausland, mehr als 22'000 Beschäftigte und 27 Millionen Kundinnen und Kunden zählte die Fielmann AG Ende März 2023. Der Jahresumsatz lag zuletzt (2022) bei fast 1.8 Milliarden Euro. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Reingewinn von 110 Millionen Euro.

In den 46 Filialen in der Schweiz wurden im Jahr 2022 463'000 Brillen verkauft, wie aus dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Der Marktanteil beim Absatz belief sich damit auf 46 Prozent.