SRF News: Nick Hayek, die Hälfte des Umsatzes kommt aus China. Ist das nicht ein Klumpenrisiko?

Nick Hayek: Nein, wir haben eine Klumpen-Chance. Als Unternehmen denken wir in Chancen. Chinas Kundinnen und Kunden wünschen sich unsere Marken und Uhren. Sollen wir ihnen sagen, wir verkaufen nicht an euch? Wir verkaufen überall auf der Welt gut, auch in Amerika. Wir sind ausbalanciert.

Könnte es sein, dass China in eine Krise taucht und Swatch stark getroffen wird?

Ich sehe das Gegenteil. Erstens haben wir Uhren in allen Segmenten, das ist unser Vorteil. Immobilienprobleme haben wir doch weltweit. Wir haben sie in Europa, wir haben sie in der Schweiz, wir haben sie in Amerika. Nein, ich bin sehr zuversichtlich. In China gibt es tatsächlich eine riesige Spekulation mit Immobilien, aber die Regierung hat Gegenmassnahmen ergriffen. Das finde ich sehr positiv. Versuchen Sie mal, das in Amerika zu machen. Die Regierung dort kann nicht allein einschreiten. Da treten dann die grossen Immobilienkonzerne auf, die Investmentgesellschaften, und man verkauft Ihnen wieder irgendwelche verbrieften neuen Produkte und Derivate. Das ist viel schlimmer.

Aber was sagen Sie zur Kritik, die Schweiz und auch die Schweizer Wirtschaft habe sich von China viel zu abhängig gemacht?

Wir haben uns doch nicht abhängig gemacht. Die Schweiz ist abhängig von Europa, von vielen Ländern in vielen Bereichen. Aber wichtig ist doch: Wir haben unsere Schweiz und unseren Charakter nicht aufgegeben. Im Gegenteil. China hat uns noch nicht gezwungen, uns zu verhalten wie sie. Aber in Amerika habe ich das Gefühl, dass die Amerikaner uns zwingen wollen, uns an Sanktionen zu beteiligen, die bei uns gar nicht existieren. Wir dürfen dann in ein Land nicht liefern. Nehmen Sie den Iran: Es gibt keine Sanktionen gegen den Iran von der Schweiz. Aber alle haben Angst, dorthin zu liefern. Das ist viel gefährlicher für unsere Unabhängigkeit.