Nvidia hat die Marke von drei Billionen Dollar geknackt und ist damit neu hinter Microsoft das am zweithöchsten bewertete Unternehmen der Welt.

Nach Apple und Microsoft ist der Chiphersteller erst das dritte Unternehmen, das einen derart hohen Börsenwert erzielt hat.

Grund für den Höhenflug von Nvidia dürfte der Boom um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) sein, der dem Hersteller von Chips für ebensolche Anwendungen zugutekommt.

Mit dem erneut deutlichen Plus am Mittwoch überholte Nvidia in puncto Marktkapitalisierung erstmals Apple. Gemessen am Schlusskurs lag der Börsenwert bei 3.01 Billionen Dollar und damit hauchdünn über dem des US-Technologieunternehmens aus Kalifornien. Microsoft führt die Rangliste mit 3.15 Billionen Dollar an.

Nvidia profitiert von KI-Boom

Seit Jahresbeginn ist der Wert der Nvidia-Aktien um rund 145 Prozent gestiegen, da die Nachfrage nach den Spitzenprozessoren des Unternehmens für KI-Anwendungen das Angebot bei weitem übersteigt. Der Chiphersteller ist im Bereich KI unangefochtener Marktführer. Einige andere Halbleiterunternehmen profitieren zwar ebenfalls von dem Thema, tun sich bislang aber schwer damit, zum Platzhirsch aufzuschliessen.

Legende: Nvidia profitiert von der starken Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen. EPA/John G. Mabanglo (Symbolbild)

Seitdem das Thema KI in der Öffentlichkeit und an den Finanzmärkten eine dominierende Rolle einnimmt, ist die Diskrepanz noch grösser. Seit Ende 2022 summiert sich das Kursplus bei Nvidia auf mehr als 700 Prozent; Apple legte dagegen nur um 50 Prozent zu. Der Börsenwert von Microsoft zog in der Zeit um knapp 80 Prozent an.