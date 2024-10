Das Schweizerische Seeschifffahrtsamt SSA mit Sitz in Basel ist dem EDA unterstellt. Es hat die Aufsicht über die Schweizer Handelsflotte. Darunter fallen die derzeit 13 Hochseeschiffe unter Schweizer Flagge. Das SSA ist auch zuständig für sämtliche Schweizer Seeleute auf Hoher See. Weiter regelt es auch die Registrierung von Jachten, Klein- und Küstenbooten, die unter Schweizer Flagge im Ausland unterwegs sind.

Suissenégoce, die frühere Swiss Trading and Shipping Association STSA, ist der Verband der Rohstoff- und Handelskonzerne in der Schweiz und hat seinen Sitz in Genf. Er hat gut 200 Mitglieder und tritt für die Interessen der Branche ein, ist somit das Sprachrohr von mächtigen, aber in der Öffentlichkeit sehr stillen Konzernen. Genf gilt als einer der wichtigsten Handelsplätze der Welt. Suissenégoce engagiert sich zusätzlich bei der Ausbildung neuer Rohstoffhändlerinnen und -händlern.