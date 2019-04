Valora testete Anfangs April erstmals neue Ladenkonzepte ohne Kasse. In den beiden Läden «Avec box» sowie «Avec X» ist der Einkauf nur mit einer Handy-App möglich. Wer in die Läden hinein will, muss sich in der Avec-App registriert haben und einen QR-Code einscannen. Erst dann öffnen sich die Glastüren. Danach kann der Kunde die gewünschten Produkte mit seinem Handy einscannen und dem persönlichen Warenkorb hinzufügen. Abgeschlossen wird die Bezahlung zum Schluss in der Avec-App. Mit Bargeld kann man nicht bezahlen.

Die Geschäfte bieten ein «Convenience-Sortiment» an mit Esswaren für unterwegs, Getränken, Lebensmitteln und einem Sortiment an Haushaltswaren. Auch ein Zigarettenautomat, der eine Alterskontrolle durchführt, steht zur Verfügung. Alkoholische Getränke gibt es dagegen keine. Insgesamt stehen in der «Avec box» auf rund 40 Quadratmetern rund 1000 Produkte zur Auswahl.