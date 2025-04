Legende: Der Verwaltungsrat der SRG hat Vincent Aebi zum Leiter Transformation SRG gewählt. SRG

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) erhält einen Leiter für Transformation. Vincent Aebi hat die von Generaldirektorin Susanne Wille neu geschaffene Stelle per sofort übernommen, wie das Medienunternehmen mitteilte. Aebi folgt auf Nicolas Pernet, der das Projekt zunächst interimistisch leitete und weiterhin eingebunden bleibt. In der Funktion verantwortet Aebi den Angaben zufolge die operative Leitung des unternehmensweiten Transformationsprozesses «Enavant SRG SSR».

Aebi berichtet direkt an Wille, die ihr Amt am 1. November 2024 angetreten hat. Sie hatte die Stelle im Zuge der strategischen Neuausrichtung der SRG initiiert. Aebi ist studierter Finanzexperte und war zuletzt als Unternehmer in den Bereichen Medien, Konsumgüter und Gesundheitswesen tätig. Gestartet hat er seine Karriere 2010 als Berater bei McKinsey. Generaldirektorin Wille will bei der SRG bis 2029 rund 270 Millionen Franken sparen. Hintergrund des Abbaus sind die schrittweise Senkung der Medienabgabe, rückläufige Werbeeinnahmen und steigende Kosten.