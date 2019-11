Die ehemalige Verkehrsministerin Doris Leuthard soll Verwaltungsrätin beim Zughersteller Stadler werden. Wird sie an der Generalversammlung im April gewählt, wäre es nicht ihr erster derartiger Posten. Leuthard sitzt bereits in den Verwaltungsräten von Coop, Bell Food und Transgourmet. Die Aargauerin ist nicht die einzige alt Bundesrätin, die als Verwaltungsrätin Karriere macht. Einige Beispiele in der Bildergalerie:

Hohe Wellen schlug 2011 das Verwaltungsratsmandat von Moritz Leuenberger (SP) beim Baukonzern Implenia. Nur wenige Wochen nach seinem Austritt aus dem Bundesrat gab er seinen neuen Posten bekannt. Der Kritikpunkt: Der Baukonzern war am Bau des Gotthard-Basistunnels beteiligt – auch während Leuenbergers Amtszeit als Verkehrsminister. Keystone

Der ehemalige Finanzminister Kaspar Villiger (FDP) sass nach seinem Rücktritt als Bundesrat im Jahr 2003 in verschiedenen Verwaltungsräten. So war er etwa von 2009 bis 2012 Verwaltungsratspräsident der Grossbank UBS. Keystone

Nachdem Ruth Metzler (CVP) 2003 aus dem Bundesrat abgewählt wurde, übernahm sie verschiedene Mandate in der Privatwirtschaft. Aktuell sitzt sie ehemalige Polizei- und Justizministerin beispielsweise in den Verwaltungsräten des Versicherungskonzerns AXA und des Technologiekonzerns Bühler. Keystone

Auch der ehemalige Verteidigungs- und Sportminister Adolf Ogi (SVP) nahm nach seinem Rückzug aus dem Bundesrat Verwaltungsratsmandate an. Unter anderem sass er im Verwaltungsrat des Skiherstellers Völkl. Keystone

Joseph Deiss (CVP) leitete als Bundesrat unter anderem das Volkswirtschaftsdepartement und war dort auch für die Landwirtschaftspolitik zuständig. Er blieb dem Thema auch nach seiner Zeit in der Landesregierung treu und amtierte während sechs Jahren als Verwaltungsrat des Milchverarbeiters Emmi. Keystone

Der ehemalige Innen- und Aussenminister Flavio Cotti (CVP) übernahm nach seiner Zeit im Bundesrat ebenfalls verschiedene Verwaltungsratsmandate: so beispielsweise beim Industriekonzern Georg Fischer. Keystone