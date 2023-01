Die Babyboomer gehen in Rente und fehlen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt: 2021 haben insgesamt fast 100'000 Personen neu eine AHV-Rente bezogen, das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. In den nächsten fünf Jahren gehen die letzten dieser geburtenstarken Jahrgänge 1946-1964 in Rente.