In Deutschland steht mit dem Deal die Fussball-Bundesliga im Fokus, nachdem Sky zur Saison 2021/2022 die Rechte für die Champions League an den Hauptkonkurrenten DAZN und Amazon verloren hatte. Bei der letzten Auktion der Deutschen Fussball Liga sicherte sich Sky die meisten Live-Spiele der 1. Liga und alle Partien der 2. Bundesliga. Dafür ging die bei den Fans beliebten Life-Konferenz an DAZN.

Auch bei RTL gibt es bereits eine Kooperation im Sport. Sky hält derzeit die Rechte für alle Rennen der Formel 1 und lässt parallel sieben GP beim Free-TV-Sender laufen. RTL durfte im Rahmen der «strategischen Partnerschaft» auch einige Fussballinhalte zeigen, darunter Konferenzschaltungen der 2. Fussball-Bundesliga sowie einzelne Spiele der Premier League und der Europa League.