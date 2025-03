Dreckige Stromproduktion - Alpiqs CO₂-Emissionen steigen wegen der Energiewende

Da in Europa immer mehr Sonnen- und Windkraftwerke am Netz sind, wächst bei Alpiq der CO₂-Ausstoss. Der Grund: Der Schweizer Konzern betreibt in Spanien, Ungarn und Italien Gaskraftwerke, die kurzfristige Stromlücken füllen können. Wie Alpiq so die eigenen Klimaziele erreichen kann, ist offen.