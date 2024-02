Legende: Keystone/Jean-Christophe Bott

Allein das grosse Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance im Wallis hat mehr als zwei Milliarden Franken gekostet. Alpiq ist mit 39 Prozent an dem Werk beteiligt, weitere 36 Prozent gehören der SBB. Das Pumpspeicher-System hat eine installierte Leistung von 900 Megawatt – fast so viel, wie das neuste Atomkraftwerk der Schweiz in Gösgen. Diese Strommenge kann Nant de Drance theoretisch 20 Stunden lang produzieren, wenn der Stausee zuvor gefüllt war. Das Pumpspeicher-Kraftwerk produziert jedoch nicht im Dauerbetrieb Strom. Vielmehr produziert es nur dann, wenn im Netz Strom fehlt. Wenn dagegen zu viel Strom im Netz ist, wird Wasser hinaufgepumpt, das dann wiederum bei Bedarf für die Stromproduktion turbiniert wird. Übrigens: In weniger als zehn Minuten kann das Kraftwerk von Turbinen-Vollbetrieb auf Vollast-Pumpbetrieb umgeschaltet werden. Der Wirkungsgrad des Nant-de-Drance-Pumpspeicher-Kraftwerks wird mit 80 Prozent angegeben.