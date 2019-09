«Die USA drohen mit erheblichen Strafen für die Verletzung von Sanktionen», sagt Bert Hoffmann, Kuba-Experte beim Giga-Institut in Hamburg. So hätten in der Vergangenheit die Commerzbank oder PNB Parisbas Bussen von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar bezahlen müssen. «Das sendet Schockwellen für die anderen Banken aus.» Postfinance sei zwar nicht das letzte europäische Finanzinstitut, das noch Beziehungen zu Kuba gehabt habe, aber es werde immer schwieriger und teurer, Geld nach Kuba zu schicken. Das sei ja auch der Sinn der US-Sanktionen, so Hoffmann. «Kuba ist unter anderem wegen der fehlenden Öllieferungen aus Venezuela sowieso in einer schwierigen Situation», weiss der Kuba-Experte. Die US-Sanktionen bewirkten zudem, dass sich Kuba stärker anderen Partnern wie China und Russland zuwende. «Eine chinesische Bank knickt nicht vor den US-Sanktionen ein.»