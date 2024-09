Die von Tamedia angekündigte Schliessung zweier Druckzentren in Zürich und Lausanne, die Zusammenlegung von Regionalredaktionen in den Kantonen Zürich, Bern und in der Romandie sowie der Abbau von über 250 Stellen in den Druckereien und Redaktionen haben bei Personal und Politik Proteste ausgelöst.

«Tamedia reduziert nicht nur Stellen, sondern auch das journalistische Angebot, was zu einer Vereinheitlichung der Inhalte führt. Diese Entwicklung ist fatal – sowohl für die Leserschaft als auch für die Vielfalt der Schweizer Medien. Besonders schwer wiegt die Zerschlagung des Regional- und Lokaljournalismus, der damit weiter an Bedeutung verliert», kritisiert die Gewerkschaft Syndicom in einer Stellungnahme.

Die Regionalredaktionen des Tamedia-Verlags wie etwa des «Winterthurer Landboten», der «Zürichsee-Zeitung» oder des «Zürcher Unterländers» würden durch den Abbau «zu Aussenbüros des Zürcher ‹Tages-Anzeigers› degradiert», schreibt die Neue Zürcher Zeitung zu den Plänen von Tamedia.

Der Stadtpräsident von Wädenswil, Philipp Kutter, sagte dem Regionaljournal Zürich von Radio SRF, er befürchte mittelfristig die Schliessung der regionalen Redaktionsbüros: «Das wäre dann ein klarer Leistungsabbau und ein Qualitätsverlust. Man kann eine Regionalzeitung nur in der Region redaktionell gestalten und nicht aus der Ferne.»

Die Genfer Regierungspräsidentin Nathalie Fontanet sagte gegenüber RTS, die geplante Fusion der Redaktionen von «Tribune de Genève», «Le Matin »und «24 Heures» sei «extrem besorgniserregend». Mit einer Redaktion im Kanton Waadt werde die Genfer Tageszeitung ihre Autonomie und Entscheidungsfreiheit verlieren.