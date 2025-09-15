Der chinesische E-Commerce-Riese Temu hat sein «Local-to-Local»-Programm in der Schweiz lanciert.

Ab dem 15. September können damit Schweizer Händler ihre Produkte direkt auf der Plattform von Temu anbieten, wie das Unternehmen mitteilt.

In der Anfangsphase können Schweizer Unternehmen ihre Produkte zunächst nur in der Schweiz verkaufen und versenden. Später soll der Service dann auf weitere Märkte ausgedehnt werden, heisst es in der Mitteilung von Temu. «Mit unserer ‹Local-to-Local›-Initiative möchten wir neue Wachstumsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen schaffen», lässt sich ein Sprecher zitieren.

Legende: Seit dem Start in der Schweiz im April 2023 hat sich Temu zu einer der zehn wichtigsten E-Commerce-Plattformen des Landes entwickelt KEYSTONE/DPA/Hannes P Albert

Bisher bietet Temu vor allem Produkte von Herstellern und Händlern aus Asien auf seiner Plattform an. Mit dem Programm «Local-to-Local» will das Unternehmen auch Händler aus westlichen Ländern für sich gewinnen und seine Plattform öffnen. In einigen europäischen Ländern, wie etwa Deutschland, ist dieses Programm schon vor einiger Zeit angelaufen.

Temu rechnet damit, dass in Zukunft bis zu 80 Prozent der Verkäufe auf der Plattform in Europa von lokalen Verkäufern und Versandzentren getätigt werden.