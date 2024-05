Was ist Selfpublishing: Autoren geben ihre Werke selbstständig heraus, z.B. über tolino media oder Book on demand. Gedruckt wird meist nur, was effektiv verkauft wird. Selfpublisher übernehmen die Verantwortung für ihr Werk. Sie suchen sich zum Beispiel selber Lektorinnen und Grafiker für die Gestaltung, allenfalls lassen sie einige Exemplare drucken. Ganz kostenlos ist das Selfpublishing selten, denn die einzelnen Arbeitsschritte (Lektorat, Grafik) kosten.

Was sind Druckkostenzuschussverlage: Die Zuschussverlage übernehmen diverse Arbeitsschritte, z.B. Lektorat, Druck, Marketing oder gleich alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Eigenpublikation – gegen Entgelt, oftmals von mehreren Tausend Franken. Fachleute warnen vor überteuerten Dienstleistungen. Der A*dS (Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz) bietet Unterstützung an. Er bietet allen Schreibenden an, Verträge zu prüfen. Gemäss Schätzungen gibt es rund 50 «schwarze Schafe» des Verlagsgeschäfts, weil den Autoren zu hohe Beträge abgeknöpft werden. Auch der deutsche Selfpublisher-Verband ist eine Anlaufstelle für Informationen.

Was ist der A*dS: Der Verband fördert die Verbreitung von Literatur und den Austausch zwischen Autorinnen und Autoren. Mitglied beim A*dS kann werden, wer von einem Verlag Honorar erhält respektive nichts für einen Vertrag bezahlen muss. Für den Verband ist es wichtig, dass Autoren «gut» behandelt werden, dass ein Verlag zum Beispiel Lektorat, Herstellung, Marketing und Vertrieb und auch die Organisation von Lesungen übernimmt.

Was ist der SBVV: Der Verband der Schweizer Buchhändler ist der Verband der Verlage. Unter anderem ist er die ISBN-Agentur. Mitglieder sind Verleger. Es gibt diverse Kriterien, z.B. Handelsregistereintrag, regelmässige Publikationen, professioneller Vertrieb und Werbung, Erreichbarkeit des Unternehmens. Die Grösse des Verlags ist kein Kriterium. Es gibt auch Kleinstverlage.