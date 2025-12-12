Die Baumeister und die von den Gewerkschaften vertretenen Bauarbeiter haben sich auf einen neuen Landesmantelvertrag geeinigt.

Das teilten sie nach der letzten Verhandlungsrunde gemeinsam mit.

Unter anderem wurde die Einführung einer neuen Arbeitszeitplanung ab 1. Januar 2027 vereinbart, wie in der Mitteilung des Schweizer Baumeisterverbands und der Gewerkschaften Syna und Unia steht. Und ab einem gewissen Ausmass zählt die Reisezeit künftig zu den Überstunden.

Ein Kompromiss für eine attraktivere Baubranche

Der Vertrag hat eine Laufdauer von sechs Jahren – von Anfang 2026 bis Ende 2031. Das Ergebnis der Verhandlungen müsse von den Entscheidungsgremien auf beiden Seiten noch genehmigt werden. In den intensiven Verhandlungen seien beide Parteien aufeinander zugegangen. Sie seien überzeugt, eine Lösung gefunden zu haben, welche die Attraktivität der Baubranche für die heutigen Mitarbeitenden sowie für den künftigen Nachwuchs steigere.

Legende: Nach zehn Verhandlungen kommt es zur Einigung zwischen Baumeisterverband und den Gewerkschaften der Bauarbeiter. KEYSTONE / Gaetan Bally

Der Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe besteht seit dem 1. Januar 2023 und läuft Ende dieses Jahres aus. Er regelt die Löhne und Arbeitsbedingungen der rund 80'000 auf dem Bau Beschäftigten in der Schweiz. Der Schweizer Baumeisterverband (SBV) und die Gewerkschaft Unia waren seit Monaten in Verhandlungen. Zuvor endeten neun Verhandlungsrunden ohne Einigung.