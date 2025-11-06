 Zum Inhalt springen

Elektroauto-Hersteller Tesla Aktionäre bewilligen riesiges Vergütungspaket für Elon Musk

06.11.2025, 23:25

  • Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion US-Dollar.
  • Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Tesla verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt.
  • Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, wenn das Paket nicht bewilligt wird.

Nach einer Abstimmung unter den Tesla-Aktionären erhält CEO Elon Musk grünes Licht für ein potenziell historisches Vergütungspaket. Über 75 Prozent der Anteilseigner sprachen sich für den Plan aus, der dem Tech-Milliardär den Zugang zu Aktien im geschätzten Wert von bis zu einer Billion US-Dollar ermöglichen könnte – sofern Tesla ehrgeizige Wachstumsziele erreicht.

Person in formeller Kleidung, nachdenklich mit gefalteten Händen.
Legende: Der Vergütungsplan für Musk umfasst bis zu 423.7 Millionen Tesla-Aktien, die in zwölf Stufen freigegeben werden. Reuters/Gonzalo Fuentes

Musk hatte im Vorfeld Druck gemacht und mit einem Rücktritt als Tesla-Chef gedroht, sollte das Paket abgelehnt werden. Das Aktienprogramm sieht vor, dass Tesla in den kommenden zehn Jahren einen Börsenwert von 8.5 Billionen Dollar erreicht – rund das Sechsfache des heutigen Unternehmenswerts.

Mehr zum Thema folgt.

