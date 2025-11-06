Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion US-Dollar.

Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Tesla verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt.

Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, wenn das Paket nicht bewilligt wird.

Nach einer Abstimmung unter den Tesla-Aktionären erhält CEO Elon Musk grünes Licht für ein potenziell historisches Vergütungspaket. Über 75 Prozent der Anteilseigner sprachen sich für den Plan aus, der dem Tech-Milliardär den Zugang zu Aktien im geschätzten Wert von bis zu einer Billion US-Dollar ermöglichen könnte – sofern Tesla ehrgeizige Wachstumsziele erreicht.

Legende: Der Vergütungsplan für Musk umfasst bis zu 423.7 Millionen Tesla-Aktien, die in zwölf Stufen freigegeben werden. Reuters/Gonzalo Fuentes

Musk hatte im Vorfeld Druck gemacht und mit einem Rücktritt als Tesla-Chef gedroht, sollte das Paket abgelehnt werden. Das Aktienprogramm sieht vor, dass Tesla in den kommenden zehn Jahren einen Börsenwert von 8.5 Billionen Dollar erreicht – rund das Sechsfache des heutigen Unternehmenswerts.

Mehr zum Thema folgt.