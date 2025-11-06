- Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion US-Dollar.
- Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Tesla verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt.
- Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, wenn das Paket nicht bewilligt wird.
Nach einer Abstimmung unter den Tesla-Aktionären erhält CEO Elon Musk grünes Licht für ein potenziell historisches Vergütungspaket. Über 75 Prozent der Anteilseigner sprachen sich für den Plan aus, der dem Tech-Milliardär den Zugang zu Aktien im geschätzten Wert von bis zu einer Billion US-Dollar ermöglichen könnte – sofern Tesla ehrgeizige Wachstumsziele erreicht.
Musk hatte im Vorfeld Druck gemacht und mit einem Rücktritt als Tesla-Chef gedroht, sollte das Paket abgelehnt werden. Das Aktienprogramm sieht vor, dass Tesla in den kommenden zehn Jahren einen Börsenwert von 8.5 Billionen Dollar erreicht – rund das Sechsfache des heutigen Unternehmenswerts.
