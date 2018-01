Risiko von Strom-Engpässen verhindern

Aus Echo der Zeit vom 15.12.2017

In den beiden letzten Winter kam es in der Schweiz fast zu einem Strom-Engpass. Starke Transformatoren sollen wenn nötig Transit-Strom in unser Netz speisen. Der erste Wandler in Beznau ist in Betrieb.

Matthias Heim