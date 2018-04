Im Herbst will der Weltklimarat einen neuen Bericht vorlegen, der die Folgen einer Erderwärmung um 1,5 Grad für Natur und Umwelt untersucht. Bereits nächste Woche treffen sich Klimadiplomaten zu neuen Verhandlungen in Genf. Die grosse Klimakonferenz dieses Jahres findet dann im Dezember in Polen statt.