Die Ausbildung von Lernenden lohnt sich: Der Nutzen übertrifft bei einer Mehrheit der Ausbildungsbetriebe in der Schweiz die Kosten.

Das gilt für zwei-, drei- und vierjährige Lehrgänge, die mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis oder einem Berufsattest enden.

Dies zeigt eine Erhebung des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung (OBS EHB), die der Bund in Auftrag gegeben hat.

Die Ausbildung von Lehrlingen ist für Betriebe insgesamt ein lohnendes Engagement. Der Nutzen nach Abzug der Kosten betrug im Ausbildungsjahr 2016/2017 über alle Lehrberufe im Schnitt gut 3000 Franken pro Lehrjahr.

Insgesamt wiesen 63 Prozent der Betriebe einen Nettonutzen auf, während bei 37 Prozent der Betriebe am Ende der Lehrzeit die Kosten überwogen.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung variiert aber je nach Region und Beruf stark, wie die jüngste Kosten-Nutzen-Erhebung des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung (OBS EHB) zeigt.

Den grössten Nettonutzen bei den dreijährigen Ausbildungen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) bringt der Malerberuf; bei den vierjährigen EFZ-Lehren sind es die Elektroinstallateure. Am wenigsten lohnt sich für die Betriebe die Ausbildung von Hotelfachleuten und Informatikern.

In der Ostschweiz, in der Genferseeregion und im Mittelland ist der Nettonutzen der Lernenden für die Betriebe gemäss der Erhebung grösser als in Zürich oder im Tessin. In Zürich sind die höheren Saläre der Grund.

Im Tessin übernehmen die Lernenden dagegen häufiger unqualifizierte Tätigkeiten. Da Hilfskräfte im Südkanton schlechter bezahlt sind als im Rest der Schweiz, hat die produktive Arbeit der Lernenden einen tieferen Wert.

Zusätzlichen Nutzen können die Betriebe laut der Studie generieren, indem sie die Lernenden nach dem Lehrabschluss weiterbeschäftigen. Der Grund: Sie sparen damit Such- und Einarbeitungskosten für die Rekrutierung von Fachkräften in der Höhe von im Schnitt 10'700 Franken pro Lehrverhältnis.

Die Ergebnisse der Studie decken sich auch mit der Selbsteinschätzung der Betriebe: 78 Prozent von ihnen bezeichneten sich laut den Zahlen des Observatoriums für die Berufsbildung OBS EHB als «eher oder sehr zufrieden» mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der eigenen Lehrlingsausbildung.