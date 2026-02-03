Die Pariser Justiz hat Räumlichkeiten von Elon Musks Onlineplattform X in Frankreich durchsuchen lassen.

Bei der Durchsuchung waren auch Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol dabei.

Im Zuge von Ermittlungen gegen das soziale Netzwerk seien ausserdem Vorladungen an den Tech-Milliardär sowie die frühere X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino zur Vernehmung am 20. April in der französischen Hauptstadt verschickt worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Mehrere Vorwürfe gegen X

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt seit rund einem Jahr gegen X wegen des Vorwurfs, dass Algorithmen in dem sozialen Netzwerk verändert worden sein sollen, um rechtsextremen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu bescheren.

Neu sind seit Kurzem auch Vorwürfe wegen Holocaust-Leugnung und sexualisierter Abbildungen. Dabei geht es um vom KI-Chatbot Grok erstellte Bilder von Frauen und Kindern, sogenannte Deepfakes. Deepfakes sind mit Hilfe von KI erstellte Videos, Bilder oder Audiodateien, die täuschend echt wirken, es aber nicht sind.

Die Ermittlungen würden einen konstruktiven Ansatz verfolgen und hätten das Ziel, einen Betrieb der Plattform X in Frankreich im Einklang mit den französischen Gesetzen zu gewährleisten, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau.

