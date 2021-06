Vögele Shoes geht an deutsches Unternehmen

Vögele Shoes erhält einen neuen Besitzer. Die deutsche cm.shoes GmbH hat das Unternehmen mit Sitz in Uznach (SG) von der polnischen CC-Gruppe übernommen.

Die neue Besitzerin wolle Vögele Shoes in eine stärkere digitale Zukunft führen, heisst es in einer Mitteilung des Schuhverkäufers.

Seit dem vergangenen Herbst hat das Vögele Shoes dutzende Filialen geschlossen.

Die Marke Vögele Shoes soll derweil erhalten bleiben und das Sortiment stärker auf die Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft ausgerichtet werden.

Unter der früheren Besitzerin habe Vögele Shoes während der Covid-Pandemie sämtliche notwendigen Anstrengungen unternommen, um das Unternehmen mit ihren derzeit 116 Shops finanziell zu stabilisieren und damit «so viele Arbeitsplätze wie möglich» zu erhalten, heisst es weiter. Vergangenen Herbst hatte das Unternehmen Filialschliessungen im grösseren Ausmass bestätigt.

Neue CCC-Strategie

Den Verkauf des Schweizer Unternehmens begründet die CCC-Gruppe mit seiner neuen Strategie, wonach sie ihre Akzente im stationären Handel auf Mittel- und Osteuropa legen will. In der Schweiz will sie ihre Aktivitäten über ihre Online-Plattform «eschuhe.ch» weiterführen.

Vögele Shoes soll aber auch weiterhin mit CCC zusammenarbeiten. Auch künftig werde sie als wichtige Lieferantin Teile des Sortiments von Vögele Shoes mitbestücken.