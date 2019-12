SRF News: Wieso muss die Regierung die Banca Popolare di Bari retten?

Franco Battel: Die Banca Popolare di Bari ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Bank von Süditalien. Es ist die Bank der Region Apulien, in der auch die Stadt Bari liegt. Viele Sparer und Kleinsparer haben dort ihr Geld deponiert – Aber auch etwa 60’000 Kleinanleger haben Wertpapiere dieser Bank gekauft. Ohne die Intervention des Staates hätten sie alles verloren. Das hätte Süditalien noch tiefer in die Krise getrieben.

Noch am Freitag sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte, der italienischen Bankenbranche gehe es gut, staatliche Rettungsaktionen seien keine nötig. Wie ist das zu erklären?

Da hat Conte schöngefärbt und auch verharmlost. Es ist nämlich das passiert, was schon bei anderen Regionalbanken passiert ist: in der Toskana, in Venetien oder auch in Ligurien. Regionalbanken haben viel zu vielen Leuten Kredite gewährt, waren zu grosszügig. Und in der langen italienischen Krise können eben viele Leute diese Kredite nicht mehr zurückzahlen.Das hat auch die Banca Popolare di Bari an den Rand des Ruins geführt.

Die regierende Fünf-Sterne-Bewegung hat in der Vergangenheit staatliche Hilfen für Banken immer als Verschwendung von Steuergeldern bezeichnet. Was bedeutet diese neueste Entwicklung für die Regierungskoalition in Rom?

Es bedeutet nichts Gutes. Schuld an dieser Bankenkrise sind ganz offensichtlich die Bankmanager, versagt hat aber auch die Bankenaufsicht, die eben nicht eingegriffen hat. Die Fünf-Sterne-Bewegung wollte stets, dass zuerst die Schuldigen bestraft werden, bevor die Steuerzahler die Zeche zahlen müssen. Nur musste jetzt die Regierung über Nacht reagieren, um diese Bank zu retten. Im Vorfeld aber flogen die Fetzen. Ausgestanden ist der Streit noch nicht.