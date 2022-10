Am 28. September traf Hurrikan «Ian» in Florida auf die Küste, mit einer zerstörerischen Windgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde.

«Ian» verursachte Starkregen, Überschwemmungen und hinterliess eine Schneise der Verwüstung.

Inzwischen liegen erste Schätzungen zu den verursachten Schäden vor. Demnach könnte «Ian» zu den teuersten US-Hurrikans der Versicherungsbranche gehören.

Die Zahl der Todesopfer durch Hurrikan «Ian» ist laut Medienberichten inzwischen auf rund 80 geklettert. Und allmählich wird auch das Ausmass des materiellen Schadens greifbar.

63 Milliarden US-Dollar Schaden

Unternehmen, die sich professionell mit dem Abschätzen von Schäden bei Katastrophen befassen, haben erste Schätzungen auf den Tisch gelegt: So geht «Karen Clark» für die USA und die Karibik von einem Schaden von 63 Milliarden US-Dollar aus.

Dabei noch nicht eingerechnet sind Schäden an Booten oder auch Kosten, die das staatliche Flutversicherungsprogramm auffängt. Der wirtschaftliche Gesamtschaden könnte sich auf über 100 Milliarden US-Dollar belaufen, wenn man nicht versicherte Gebäude, kaputte Infrastruktur und Aufräumarbeiten mit einrechnet, so die Fachleute. Damit wäre «Ian» der teuerste Hurrikan in Florida.

Hurrikan «Ian» verwüstet Florida und South Carolina

Bild 1 / 4 Legende: Viele Häuser und Geschäfte in Fort Myers Beach im US-Bundesstaat Florida sind durch den Hurrikan «Ian» zerstört worden. Imago/Douglas R. Clifford Bild 2 / 4 Legende: Auch eine Strasse in Matlacha Isles, Florida wurde durch den Hurrikan zerstört. Keystone/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich Bild 3 / 4 Legende: «Ian» zog später weiter in den Bundesstaat South Carolina, wo durch ihn laut Medienberichten Strassen überflutet wurden. Reuters/Jonathan Drake Bild 4 / 4 Legende: Umfallende Bäume wie dieser hier in Charleston, South Carolina haben auch Stromleitungen getroffen und so zu Stromausfällen geführt. Reuters/Jonathan Drake

Zahlreiche Streitfälle erwartet

Eine andere Firma, Verisk, schätzt den versicherten Schaden in den USA auf 57 Milliarden US-Dollar – wobei auch hier das nationale Flutversicherungsprogramm noch nicht mit eingerechnet ist.

Auf die Versicherungskonzerne könnten zahlreiche Streitfälle zukommen: Denn die Frage, ob ein Schaden durch den Sturm oder die Überflutung entstanden ist, ist schwierig zu beantworten, ist versicherungstechnisch aber relevant.

01:58 Video Nach Wirbelsturm «Ian»: Schneise der Verwüstung in Florida Aus Tagesschau vom 01.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Dass Wirbelstürme derart hohe Schäden verursachen können, hat zwei Gründe: Die Stürme werden wegen des Klimawandels heftiger. Und die Menschen bauen auch immer mehr in sturmgefährdeten Gebieten.

Bald dürften auch die beiden grössten Rückversicherer der Welt – Swiss Re und Munich Re – eigene Schadensschätzungen zu Hurrikan «Ian» vorlegen.