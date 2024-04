Bankchef Sergio Ermotti äussert sich an der Generalversammlung vom Mittwochmorgen erneut zur Übernahme und Integration der Credit Suisse.

Der Zusammenschluss der beiden grössten Schweizer Banken sollte noch vor Ende des dritten Quartals erfolgen, sagte Ermotti gemäss Redetext.

UBS-Präsident Colm Kelleher spricht sich kritisch gegenüber zusätzlichen Kapitalanforderungen aus.

UBS-CEO Sergio Ermotti sieht bereits «viele Fortschritte» bei der Integration der Credit Suisse in die UBS. Es brauche aber noch bedeutende Restrukturierungsmassnahmen und Optimierungen, bevor die Grossbank die Vorteile des Zusammenschlusses voll ausschöpfen könne, sagte Ermotti am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel.

Die Integration sei «ein Marathon, kein Sprint», betonte der UBS-Chef. Dabei werde das Jahr 2024 für die Grossbank ein entscheidendes Jahr. Zu den wichtigsten Prioritäten für das erste Halbjahr gehöre die Fusion der beiden Stammhäuser und die Überführung des US-Geschäfts in eine einzige Zwischenholdinggesellschaft.

Legende: Die Integration sei «ein Marathon, kein Sprint», betonte der UBS-Chef Sergio Ermotti an der Generalversammlung in Basel. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Risiken würden Aktionäre tragen

Als «faktisch unzutreffend» kritisierte der UBS-CEO in seiner Rede das Argument, die UBS verfüge über eine implizite Staatsgarantie. Er verwies dabei auf das verlustabsorbierende Kapital der UBS von insgesamt rund 200 Milliarden Dollar. «Die Risiken von UBS werden von den Aktionärinnen und Aktionären getragen, und von den Inhabern der AT1-Instrumente und verlustabsorbierenden TLAC-Anleihen – nicht vom Steuerzahler.»

Für die UBS bedeute das auch, dass die Finanzierungskosten strukturell deutlich höher seien als bei Banken mit einer Staatsgarantie, betonte er. Auch seien die Ratings, die die UBS von Ratingagenturen erhalte, tiefer als diejenigen von Banken, die eine implizite oder explizite Staatsgarantie genössen.

UBS laut Kelleher nicht «Too big to fail»

UBS-Präsident Colm Kelleher hat sich erneut gegen zusätzliche Kapitalanforderungen an die Grossbank ausgesprochen. Er sei «ernsthaft besorgt» über einige der Diskussionen im Zusammenhang mit zusätzlichen Kapitalanforderungen, sagte der Verwaltungsratspräsident der Schweizer Grossbank gemäss seinem Redetext.

«Die Kapitalanforderungen für global systemrelevante Banken sind in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen», betonte Kelleher. Es seien auch nicht zu niedrige Kapitalanforderungen gewesen, welche die Credit Suisse zu einer historischen Rettung gezwungen hätten. Seine Schlussfolgerung aus den Problemen der CS sei, dass es keine regulatorische Lösung für ein fehlerhaftes Geschäftsmodell gebe. Das Geschäftsmodell sei Aufgabe der Konzernleitung und des Verwaltungsrats, «Vertrauen kann nicht reguliert werden.»

UBS will nach der Übernahme 85 Bankfilialen schliessen Box aufklappen Box zuklappen Am 19. März 2023 übernimmt die UBS die Grossbank Credit Suisse. Seither wird in Teilschritten fusioniert. So wurde im März 2024 bekannt, dass die UBS 85 CS-Filialen schliessen will. Betroffen sind Standorte, wo UBS und CS-Filialen unmittelbar nebeneinanderstehen. Es handelt sich dabei um die Standorte Mendrisio im Südtessin, Delémont im Kanton Jura, Rheinfelden und Frick im Kanton Aargau sowie Grenchen in Solothurn. Bei diesen fünf Filialen will die UBS nach eigenen Angaben «Erfahrungen» sammeln. Zwischen Juli und September 2024 sollen weitere «rund 20 Standorte konsolidiert» werden, heisst es vonseiten der UBS.

Seines Erachtens sei die UBS zudem auch nicht «Too big to fail». «Die UBS ist eine der am besten kapitalisierten Banken in Europa, mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und einer entsprechend risikoarmen Bilanz», sagte der Verwaltungsratspräsident vor den Aktionären.