Als erste Fluggesellschaft in Europa lässt die italienische Lufthansa-Tochter Ita Airways in ihren Maschinen grössere Hunde an Bord.

Künftig sollen in Ita-Flugzeugen Haustiere bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm in der Kabine mitfliegen dürfen.

Der Platz für den Vierbeiner muss extra bezahlt werden.

Bislang gilt bei den meisten Fluggesellschaften ein Maximalgewicht von acht Kilogramm. Bei Ita sind jetzt schon Hunde bis zu zehn Kilo erlaubt. Das Vorhaben für noch schwerere Tiere gilt in der Branche als Pilotprojekt.

Passagiere mit Angst vor Hunden dürfen wechseln

Zunächst ist das Angebot nur auf Inlandsflüge innerhalb Italiens begrenzt. Die Hunde müssen einen Maulkorb tragen und angeleint sein. Ihnen wird immer ein Fensterplatz zugeteilt, wo sie auf einem besonders saugfähigen Teppich auf dem Boden Platz nehmen sollen. Der Besitzer bekommt den Platz daneben.

Legende: Bislang dürfen grössere Hunde wie Schäferhunde, Dalmatiner oder auch Bullterrier nur in der Kabine mitfliegen, wenn sie als Blinden- oder Assistenzhund zertifiziert sind. Die allermeisten Tiere müssen in einem Käfig im Gepäckraum verstaut werden, zusammen mit den Koffern. IMAGO / Xinhua

Nach einem Testflug vor einigen Monaten von Mailand nach Rom kündigte Ita an, dass Passagiere den Sitzplatz wechseln dürfen, wenn sie Angst vor Hunden oder eine Allergie haben. Einen genauen Termin, wann der erste Linienflug mit grossen Hunden an Bord starten wird, gibt es noch nicht.