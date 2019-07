Die Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher: «Die Währungshüter bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften in diesen Tagen wieder nervöser sein. Ob sie bereits am Markt intervenieren, also Euro-Anlagen kaufen um den Franken zu schwächen, ist unklar. Bis letzten Freitag war das in grösserem Stil nicht der Fall. Das sieht man in den neusten Daten der Nationalbank. Man muss aber auch sagen, dass die Grenze von 1.10 Franken, die jetzt geknackt wurde den Druck auf die SNB erhöht. Wo die SNB letztlich ihre Schmerzgrenze zieht, weiss aber nur sie selber.»