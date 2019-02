Die EU-Kommission wird im Verlaufe des Tages die geplante Fusion der Bahnsparte von Siemens und Alstom offiziell verbieten.

Frankreichs Wirtschaftminister Bruno Le Maire hat entsprechende Spekulationen in französischen und deutschen Medien bestätigt.

Siemens und Alstom wollten einen europäischen Grosskonzern schaffen - vor allem, um es mit dem weltgrössten Zughersteller CRRC aus China aufnehmen zu können.

Der chinesische Zughersteller CRRC ist weltweit die Nummer Eins, spielt in Europa jedoch keine Rolle.

Le Maire erklärte, das Nein der EU-Kommission werde den Interessen Chinas helfen. Die deutsche und die französische Regierung waren für die Fusion der Siemens-Bahnsparte mit Alstom. Es wird erwartet, dass die EU-Kommission im Lauf des Tages ihre Gründe für die Ablehnung darlegt.

Angst vor Konkurrenz aus China

Der ICE-Hersteller Siemens sollte bei dem Geschäft eine knappe Mehrheit am Branchenschwergewicht und TGV-Produzenten Alstom bekommen. Die EU-Kommission hat jedoch Bedenken, dass das Vorhaben den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt gefährden und letztlich auch den Konsumenten schaden könnte.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erklärte am Dienstag hingegen: «Wir wollen europäische Firmen, die auf dem Weltmarkt bestehen können.» Die Kommission werde jedoch niemals aus politischen Gründen Vorzüge gewähren. Es gebe keinen Mangel an Talenten in Europa. «Unser Job ist, sicherzustellen, dass diese ihr Potenzial entfalten können.»

Die Wettbewerbshüter hätten mehr als 6000 Zusammenschlüsse gebilligt, weniger als 30 blockiert sagte er weiter. «Das ist eine Botschaft an die, die sagen, dass die Kommission aus blinden, dummen, sturen Technokraten besteht.»