Die Schweiz exportiert für rund eine Milliarde Franken Stahl pro Jahr in die EU – meist hochwertig veredelte Stahl-Produkte für die Autoindustrie. Dank der länderspezifischen Kontingente werden auch künftig zollfreie Exporte in ähnlicher Menge wie in den letzten Jahren möglich. Allerdings hat es in den letzten Monaten wegen der bisherigen, provisorischen Schutzzölle einen Lieferstau gegeben, weil sich Schweizer Stahlproduzenten mit Verkäufen in die EU zurückhielten. Jetzt aber müssen sie aufholen und extra viel nachliefern. Dadurch könnten die nun zugeteilten Kontingente für einzelne Produkte vielleicht doch allzu rasch ausgeschöpft sein.