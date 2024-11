Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel und Mangan: Diese Mineralien sind essenziell für den Umstieg von Öl und Kohle auf saubere Energien. Sie kommen nicht nur in Batteriemodulen zum Einsatz, sondern werden auch in Windkraftwerken und Solarzellen verbaut. Das Problem: Abbau und Produktion der Mineralien sind auf wenige Länder beschränkt, was Abhängigkeiten und geopolitische Spannungen befeuern könnte. Zudem kommt es in den Abbaugebieten oft zu ökologischen und sozialen Problemen.