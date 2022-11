Mark Zuckerberg hat sich verzockt

Der Facebook-Gründer greift zum eisernen Besen. Die Entlassung von 11'000 Mitarbeitenden oder 13 Prozent der weltweiten Belegschaft ist ein Kahlschlag mit Ansage. Die Probleme beim Social-Media-Konzern türmen sich schon seit Jahren auf. Der versuchte Befreiungsschlag mit dem Metaverse, quasi einem Facebook in der virtuellen Realität, in die man mit einer VR-Brille eintauchen soll, verfängt noch lange nicht, verschlingt aber Milliarden. Gleichzeitig schwinden die Werbeeinnahmen, Nutzerinnen und Nutzer wenden sich ab.

Die Folge: Allein in diesem Jahr verlor die Aktie von Meta, wie das Facebook-Unternehmen mittlerweile heisst, über 70 Prozent ihres Werts. In der Folge stellte Mark Zuckerberg bereits im September gröbere Einschnitte in Aussicht.

Mit dem Kahlschlag senkt Zuckerberg nun erst einmal die Kosten. Weiterhin schuldig bleibt er eine klare Perspektive, wie er seinen Konzern wieder auf einen Wachstumspfad bringen kann, an den sich die Investoren in der Vergangenheit gewöhnt hatten. Die Aktie jedenfalls reagiert heute positiv auf den drastischen Schnitt bei den Mitarbeitenden. Er bewegte sich zeitweise über 6 Prozent im Plus. Das mag Mark Zuckerberg als grössten Aktionär freuen, die vom Kahlschlag betroffenen Mitarbeitenden kaum.