Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Talfahrt der vergangenen Tage gestoppt und fester eröffnet.

Die am Dienstagabend mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangenen Wall Street sorgt für eine Entspannung bei den Anlegern.

Allerdings bleibt noch ungewiss, ob die schon seit langem erwartete Kurskorrektur damit schon ausgestanden ist.

Nach einem sehr volatilen Verlauf beendete der Dow Jones Index am Vorabend mit einem Plus von 2,3 Prozent den jüngsten Ausverkauf und liess die Akteure erst einmal aufatmen. Es scheint so, als ob die von vielen Strategen in ihren Ausblicken für 2018 in Aussicht gestellte Korrektur stattgefunden hat.

Experten lassen offen, wie lange und wie ausgeprägt eine solche Kursanpassung ausfallen könnte. Entsprechend kann noch nicht Entwarnung gegeben werden.

Titel der Finanzinstitute als Gewinner

Der Swiss Market Index (SMI) stand gegen 9.30 Uhr 0,7 Prozent höher bei 8893,97 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,6 Prozent auf 10'239,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf LafargeHolcim (-0,6%) alle im Plus.

Zu den grössten Gewinnern gehören im frühen Handel die Titel der Finanzinstitute, die am Vortag auch am meisten Federn lassen mussten.

Asiatischen Aktienmärkte Die asiatischen Aktienmärkte haben nach guten Vorgaben aus den USA einen Teil der Verluste vom Vortag wieder aufgeholt.

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag drei Prozent fester bei 22'270 Punkten.

Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls drei Prozent.

Auch ausserhalb Japans ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 1,6 Prozent zu.