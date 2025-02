Zusammenfassung der Statements, z.T. aus dem Englischen übersetzt:

Eskimi

«Eskimi beteiligt sich nicht an Datenhandel. Alle Verweise auf Eskimi als Datenhändlerin sind irreführend. Eskimi hat und hatte nie eine Geschäftsbeziehung mit Datasys/Datastream Group. [..] Wir haben die von Ihnen genannten Datenproben weder gesehen noch überprüft und können daher weder deren Herkunft noch Authentizität bestätigen. Es ist branchenüblich, kleine anonymisierte Zielgruppenproben, die nicht in Echtzeit vorliegen, aus Qualitätsgründen an potenzielle Partner weiterzugeben. Diese Proben dürfen nicht weitergegeben, verkauft oder auf andere Weise als für den ursprünglichen Zweck verwendet werden, nämlich zum Aufbau von Zielgruppen und zur Verbesserung der Werbeausrichtung.»

Datastream Group

«Auf Anfrage von Netzpolitik hat Datastream eine einzige anonymisierte Datenprobe bereitgestellt, die rechtmässig von einem seriösen Drittanbieter bezogen wurde und nicht zum Weiterverkauf bestimmt war. Die Quelle der Daten unterliegt einer gesetzlichen Geheimhaltungsvereinbarung. Jede Erwähnung der Quelle erfolgte privat als Reaktion auf eine Anfrage des US-Kongresses und war nicht öffentlich zugänglich. [..] Die von Netzpolitik angeforderte Probe bestand aus nicht vertraulichen, leicht verfügbaren, anonymisierten Standortdaten, die die Benutzer dem Anbieter über weit verbreitete mobile Apps zugänglich gemacht hatten. [..] Als Datenbroker handelte Datastream im normalen Geschäftsverlauf, indem es diese Datenprobe bereitstellte, und hat immer ethisch und angemessen gehandelt.»

Google

«Die Nutzerdatenrichtlinie von Google Play verpflichtet Entwickler, in ihren Datenschutzformularen genaue Informationen anzugeben. Wir arbeiten eng mit der Entwicklercommunity zusammen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie wichtig es ist, genaue Informationen anzugeben, damit Nutzer fundierte Entscheidungen darüber treffen können, welche Apps sie verwenden. Wenn wir feststellen, dass ein Entwickler in seinem Datenschutzformular falsche Informationen angegeben hat und gegen die Richtlinie verstösst, fordern wir den Entwickler auf, das Problem zu beheben, um die Richtlinie einzuhalten. Nicht konforme Apps unterliegen Durchsetzungsmassnahmen. Nur Entwickler verfügen über alle erforderlichen Informationen, um ihre Datenschutzpraktiken im Abschnitt ‹Datensicherheit› ihrer Apps genau darzustellen. Nur Entwickler sind dafür verantwortlich, vollständige und genaue Angaben im Abschnitt ‹Datensicherheit› für ihre Apps zu machen.»

SBB

«Eskimi ist aktuell kein Werbepartner der SBB. Eskimi ist ein IAB-Anbieter (Vendor) und kann daher Cookies setzen, so auch auf sbb.ch. Die SBB übermittelt keine Kundendaten an Eskimi. Eskimi kann lediglich auf sbb.ch ein Cookie setzen. Bei Kundinnen und Kunden, die die Cookies nicht akzeptieren, werden auch keine Cookies gesetzt.

Die SBB gibt keine Kundendaten an Werbetreibende weiter. Drittanbieter können lediglich Werbeanzeigen auf sbb.ch ausspielen. Die SBB nutzt dafür den Ad-Server von Google. Die Daten fliessen dabei aber nicht von der SBB zu Google, sondern umgekehrt. Die SBB stellt dem Google Ad Server nur anonymisierte Kundendaten (keinen Rückschluss auf Einzelpersonen) zur Verfügung, und dies auch nur, wenn eine Einwilligung vorliegt. Das Einzige, was den Werbetreibenden übermittelt wird, ist das Standortland des Nutzers. Das ist bei Eskimi jedoch nicht der Fall, da sie über den Google Ad-Server für Werbung bei der SBB nicht freigeschaltet sind. Die Werbepartner werden regelmässig überprüft und Unternehmen, die nicht vertrauenswürdig sind, aussortiert. Aktuell wird zudem die Liste der IAB-Anbieter geprüft.»



Ringier

«Bei Blick.ch ist Eskimi aktuell zwar auf der Vendorenliste gelistet, aber nicht aktiv im Einsatz. Wir überprüfen Werbepartner anhand der IAB-Zertifizierung und überarbeiten unsere Vendorenliste laufend anhand der öffentlich zugänglichen Informationen. Geschäftspartnerschaften prüfen wir gemäss unseren internen Datenschutzvorgaben, dies inkludiert unter anderem auch Vorgaben zur Bearbeitung von Personendaten. Bei Blick.ch wird Eskimi bei der nächsten Bereinigung von der Vendorenliste entfernt. Die Überprüfung unserer Werbepartner erfolgt in regelmässigen Abständen.»

CH Media

«Watson betreibt keine aktive Zusammenarbeit mit Eskimi. Eskimi ist ein registrierter Teilnehmer des europaweit anerkannten Transparency & Consent Frameworks (TCF) des Interactive Advertising Bureau (IAB). [..] Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse durch die Recherche, hat Watson den Vendor Eskimi auf der Consent-Management-Plattform deaktiviert.»

Tamedia/20 Minuten/TX Group

«Weder Tamedia noch 20 Minuten haben eine direkte Vertragsbeziehung zu Eskimi. Eskimi ist auf der offiziellen Vendor List des IAB als möglicher Werbepartner gelistet. Tamedia hat Eskimi bereits vor längerer Zeit als Werbepartner deaktiviert. 20 Minuten hat Eskimi ebenfalls deaktiviert. Bei beiden Unternehmen ist Eskimi deshalb nicht mehr aktiv.»

WetterOnline und Flightradar24 haben auf mehrfache Anfragen nicht geantwortet.