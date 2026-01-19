1.7 Millionen Einkaufstaschen à 5 Kilogramm hat die Stiftung 2025 für Armutsbetroffene bereitgestellt.

Detailhändler und Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie gaben rund 8500 Tonnen einwandfreie, aber überschüssige Lebensmittel ab.

Das entspricht einem Gegenwert von 61.8 Millionen Schweizer Franken.

Seit 2001 verteilt die Schweizer Tafel Lebensmittel und wenige Non-Food-Artikel gratis an soziale Einrichtungen. Gassenküchen, Notschlafstellen, Frauenhäuser, Obdachlosenheime sowie Lebensmittelabgabestellen geben die die Waren an armutsbetroffene Menschen weiter.

Deutliches Plus an Tiefkühlprodukten

Im August 2025 lancierte die Schweizer Tafel eine neue Tiefkühllogistik. Dadurch konnten erstmals tiefgefrorene Artikel aus der Lebensmittelindustrie systematisch gesammelt werden. Zudem seien die Abhol- und Verteiltouren optimiert worden, schrieb die spendenfinanzierte Stiftung in einer Mitteilung. Das Ergebnis: elf Prozent mehr gesammelte Lebensmittel.

Dies habe laut Marc Ingold, Geschäftsleiter der Schweizer Tafel, nebst der sozialen Komponente auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt.

Jede Tonne Lebensmittel, die wir retten, wirkt doppelt: Sie unterstützt Menschen in Not und verhindert gleichzeitig unnötige CO₂-Emissionen.

So konnten letztes Jahr 14’205 Tonnen CO₂-Äquivalente gespart werden. Ziel sei es die Erfolgswerte weiter zu steigern. 2026 soll die Tiefkühllogistik deshalb weiter ausgebaut werden.