Die Gewerkschaften waren nach der Pandemie eigentlich in einer starken Verhandlungsposition, mussten sich aber wieder an Lohnverhandlungen in Zeiten steigender Inflation gewöhnen. Trotz einiger Erfolge konnten die gewährten Lohnerhöhungen nicht vollständig mit der Teuerung Schritt halten.

